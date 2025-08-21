Con un partido femenino se inaugura el nuevo estadio de la Universidad Católica

María José Rey

Santiago de Chile, 20 ago (EFE).- Un empate sin goles entre la Universidad Católica y el Santiago Morning en partido por la liga femenina profesional del fútbol chileno inauguró este miércoles el nuevo estadio del equipo ‘cruzado’, que se estrena con el rótulo de ser uno de los más modernos de Suramérica y que llevó tres años de construcción, además de 50 millones de dólares en inversión.

El primer evento de las múltiples jornadas inaugurales que tendrá el recinto fue una búsqueda desesperada por ese primer gol, en una noche helada y casi privada para los miles de hinchas que acudieron y querían ser testigos de la jugadora que inscribiera su nombre en los registros de la historia.

Los “Uuuuuhhh” y “nooooo” retumbaron en las nuevas tribunas, especialmente la sur donde se ubicó a la hinchada cruzada que este sábado volverá para el estreno en la primera división de la liga chilena masculina con el partido del los Cruzados ante Unión Española por la fecha 21, día en que dejarán atrás tres años de peregrinar por estadios ajenos.

“Para eso hicimos este estadio, para que puedan jugar también las mujeres y el futbol formativo”, afirmó el presidente del club, Juan Tagle, en la ceremonia de inauguración.

Finalmente, el próximo 4 de octubre, el cantante puertorriqueño Ricky Martín con su gira ‘Live 2025’ realizará el primer concierto de la nueva casa cruzada, que ha sido diseñada para convertirse en la principal alternativa para eventos y recitales masivos en la capital chilena.

Llamado ‘Claro Arena’, con capacidad para 20.000 espectadores, ubicado en un barrio exclusivo que franquea la precordillera de Los Andes, sustituye al antiguo San Carlos de Apoquindo, que estuvo allí desde 1988, y se desmarca del resto de los estadios chilenos inaugurando la tendencia del ‘naming rights’ como pilar económico.

“Muchos veían este proyecto como una locura, estoy seguro que parte una nueva etapa para Universidad Católica en su historia”, aseguró Tagle.

El club chileno firmó con la empresa de telecomunicaciones Claro, del magnate mexicano Carlos Slim, un acuerdo a 20 años por 38 millones de dólares que ayudará al equilibrio financiero de la institución que apostó por una instalación de 25 mil metros cuadrados con palcos y suites privadas a la usanza del fútbol mundial.

Para llegar a esta fecha de estreno el club tuvo que superar dos postergaciones impuestas por la municipalidad de la comuna Las Condes, ubicada en la zona oriente de Santiago, producto de observaciones a la obra que retrasaron la obtención de los permisos.

Cancha sintética de última generación

La cancha es de pasto sintético y se trata de una versión de última generación de alta durabilidad, que reduce costos y aporta a la sustentabilidad, pero es una superficie que la FIFA prefiere evitar para sus grandes torneos a pesar de certificarla.

El gramado es la razón por la que el próximo Mundial Sub-20, que Chile albergará del 27 de septiembre al 19 de octubre, no se jugará allí. La directiva de Católica, sin embrago, defiende que este terreno está a la par de los que usan clubes como Palmeiras, Atlético Paranaense y Botafogo en Brasil.

La grama artificial es un obstáculo menor dentro del problema estructural que el país sudamericano tiene con los estadios, pues incluso uno de los equipos más grandes como Universidad de Chile, no tiene recinto propio.

En la capital chilena, solo el Monumental de Colo Colo de 1975 y el Estadio Nacional de 1938 y remodelado en 2010 son aptos para competiciones internacionales.

El ‘Claro Arena’ los supera en comodidad con un diseño que maximiza la visibilidad, asientos individuales y tecnología que abarca pantallas de alta resolución y los sistemas de seguridad.

Es el único estadio chileno con más de 230 cámaras de seguridad con las que el club garantiza cubrir todo el interior del recinto y los anillos exteriores, pues la Inteligencia Artificial del software utilizado triplica el número en su uso al captar distintas imágenes desde cada unidad.

Esto significa un aporte para un fútbol chileno con problemas de violencia, que por falta de soluciones se resignó a jugar clásicos y otros partidos sin hinchadas visitantes. EFE

