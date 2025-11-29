Concluye en Estambul la actualización del sotware del Airbus A320 del papa León XIV

Estambul (Turquía), 29 nov (EFE).- La actualización de un programa informático de vuelo del avión Airbus A320 con el que el papa León XIV viajó aTurquía concluyó este sábado en Estambul, donde se encuentra de visita apostólica, confirmó el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

Poco antes había confirmado que un técnico estaba llegando a la ciudad turca para actualizar ese sofware, después del aviso del fabricante aeronáutico de un fallo informático.

El avión en el que el viaja el papa, que pertenece a Ita Airways , es uno de los aproximadamente 6.000 aparatos de la familia A320 (la mitad de los existentes) que necesita una actualización de su sistema de control de vuelo, tras detectar una vulnerabilidad informática vinculada a la exposición a radiaciones solares intensas.

Bruni había explicado que un técnico debía llegar esta tarde a Estambul parahacer ese trabajo de mantenimiento y que se trataba de una intervención que todas las aerolíneas debían de hacer antes de la medianoche de hoy.

Airbus ha alegado que es una medida preventiva adoptada tras un incidente técnico ocurrido a fines de octubre en una aeronave de JetBlue en Estados Unidos, que “reveló que una actividad solar inusualmente elevada puede corromper datos esenciales utilizados por los comandos de vuelo”.

El papa se encuentra en Estambul en la tercera jornada de su viaje en Turquía y mañana a las 12.45 horas (10.45 GMT) tiene previsto trasladarse a Beirut en este este avión, con el que viajó desde Roma. EFE

