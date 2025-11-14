Concluye en La Habana el juicio por espionaje contra el exministro cubano Alejandro Gil

La Habana, 13 nov (EFE).- El juicio por espionaje contra el exviceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, concluyó este jueves tras tres jornadas de vista oral en el Tribunal Supremo Popular (TSP), según confirmaron a EFE fuentes cercanas al proceso.

Al juicio, celebrado en La Habana, asistieron exclusivamente «las partes y las personas autorizadas por el tribunal» por «razones de Seguridad Nacional», según informó el TSP. El tribunal no informó que hubiese quedado visto para sentencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) le ha imputado otros diez delitos además del de espionaje, por los que se le juzgará en una causa separada (y en la que al parecer hay más investigados).

Gil, quien se desempeñó como ministro de Economía y Planificación entre 2018 y 2024, fue cesado en febrero del año pasado, inicialmente atribuyéndose la decisión a problemas en la implementación de reformas económicas en el país, en un contexto de grave crisis. EFE

