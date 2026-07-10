Concluye la búsqueda tras incendio que dejó 28 muertos en una fábrica del sureste de china

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Pekín, 10 jul (EFE).- Las tareas de búsqueda y rescate tras el incendio registrado el jueves en una fábrica de calzado de la provincia suroriental china de Fujian concluyeron este viernes, después de que las autoridades confirmaran la muerte de 28 personas, informaron hoy medios estatales.

Las autoridades explicaron en una rueda de prensa que los trabajos de rescate en la planta de Fujian Huiteng Shoes, situada en la ciudad de Jinjiang, terminaron «básicamente» a las 00.35 hora local de este viernes (16.35 GMT del jueves).

En el momento del incendio había en el lugar 237 trabajadores y dos personas externas, de las que 213 fueron evacuadas, aunque dos fallecieron tras ser trasladadas al hospital, mientras que otras 26 que figuraban como desaparecidas fueron halladas muertas.

La provincia de Fujian ha creado un grupo de investigación para esclarecer las causas del siniestro y depurar responsabilidades, y el responsable de la empresa y otros presuntos implicados quedaron este jueves «bajo control» de las autoridades, según Xinhua, que añadió que las cuentas bancarias de la firma fueron bloqueadas.

Según la televisión estatal CCTV, el fuego se originó en el taller de prensas de la primera planta, donde ardieron materiales de calzado, considerados inflamables y de rápida propagación.

La fábrica, de estructura de hormigón armado, tenía cinco plantas y una superficie de 1.300 metros cuadrados por nivel: la primera albergaba el taller de prensas y un almacén, la segunda materiales semielaborados y calzado acabado, la tercera una línea de montaje, la cuarta un taller de costura y la quinta otro almacén.

Un representante del cuerpo de bomberos, citado por la prensa loca, señaló que el edificio almacenaba gran cantidad de materiales para calzado y pegamento, que el humo caliente se expandió con rapidez y que, cuando llegaron los equipos de rescate, el inmueble ya presentaba una combustión extendida por varias plantas.

Medios locales indicaron este viernes que aún había humo en la zona y persistía un olor acre, según habitantes locales, mientras en la azotea podían verse restos calcinados de materiales usados en la fabricación de calzado.

El incendio se produjo en Jinjiang, una de las principales bases zapateras de China y conocida como la ‘capital china del calzado’, y se suma a una serie de siniestros mortales registrados en los últimos años en edificios comerciales e industriales del país. EFE

aa/ah

(vídeo)