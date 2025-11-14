Concluye la liquidación forzosa de la Banca Privada D’Andorra en Panamá

Ciudad de Panamá, 14 nov (EFE).- La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha concluido el proceso de liquidación forzosa de la filial panameña de la Banca Privada D’Andorra, que se inició en 2017 tras casi dos años de una intervención motivada por una acusación de Estados Unidos por presunto blanqueo de capitales.

Según un comunicado del ente regulador, la liquidación ha permitido cubrir las reclamaciones de los acreedores que «comparecieron y presentaron las constancias documentales necesarias».

Los depósitos no reclamados han sido remitidos al Banco Nacional de Panamá, según determina la Ley Bancaria panameña.

La resolución que establece el fin del proceso de liquidación está fechada el 22 de octubre.

La liquidación forzosa de la Banca Privada D’Andorra (Panamá) S.A. fue ordenada en enero de 2017 por la Superintendencia panameña ante las «expectativas inciertas» sobre un proceso exitoso de reorganización del banco.

El proceso de reorganización para tratar de recuperar la Banca Privada D’Andorra en Panamá empezó tras su intervención el 11 de marzo de 2015, un día después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusara a la entidad de blanqueo de capitales.

Según las acusaciones de EE.UU., la sede central de la entidad en la capital andorrana facilitó, a cambio de comisiones, transacciones a personas vinculadas con actividades ilícitas, incluyendo movimientos de dinero para organizaciones en Rusia y China, y otros relacionados con la empresa petrolera estatal de Venezuela PDVSA.

Cuando anunció la intervención, la SBP aclaró que no había evidencias de que el banco en Panamá estuviera vinculado con esos actos ilícitos, pero que optó por tomar el control de la institución para promover la confianza en el sistema bancario panameño. EFE

