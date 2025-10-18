Concluye la tercera fase de los comicios locales libios con un 68 % de participación

Túnez, 18 oct (EFE).- La tercera fase de comicios municipales en 16 circunscripciones de Libia, celebradas este sábado, concluyó con un 68 % de participación, según datos preliminares, y sin incidentes ni problemas de seguridad, informó la Alta Comisión Nacional Electoral (HNEC, por sus siglas en inglés).

Las elecciones de hoy constituyen la tercera parte de unos comicios cuya primera fase se desarrolló en noviembre de 2024 en 58 localidades, y la segunda el pasado agosto en 33 concejos, de los 63 inicialmente previstos, de los que una treintena fueron cancelados o aplazados.

En agosto, quedaron anulados los comicios en las localidades de la zona este del dividido país, tutelada por el mariscal Jalifa Haftar, cuyas fuerzas ordenaron su cancelación, sin explicar los motivos, mientras que sí se desarrollaron los del oeste, controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), bajo el mando del primer ministro, Abdelhamid Dbeiba.

Posteriormente, según reveló hoy la Misión de la ONU para Libia (UNSMIL), la HNEC y las «partes implicadas» llegaron a un acuerdo -que no trascendió- «para reanudar este importante proceso y contribuir al restablecimiento de la legitimidad de las instituciones de gobierno local».

La UNSMIL, que celebró la próxima reanudación en los municipios donde las votaciones no se llevaron a cabo en agosto, avanzó que «se espera que voten en febrero de 2026», que, en caso de producirse, constituiría una cuarta fase no prevista inicialmente.

La primera fase, el pasado noviembre, se celebró sin incidentes de seguridad y con un 74 % de participación, mientras que en la segunda -celebrada en agosto pasado, marcada por episodios violentos desde los días previos y la negativa del este a participar- fue del 72,4 %, según datos de la autoridad electoral.

Desde el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011, Libia se ha mantenido divida en dos áreas -el este, administrado por Haftar, y el oeste, controlado por el GUN-, con dos guerras civiles y choques esporádicos entre milicias, aunque se ha conseguido evitar un gran enfrentamiento bélico desde 2020.

La representante especial de la UNSMIL, Hanna Tetteh, presentó en agosto pasado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una hoja de ruta para celebrar elecciones generales y unificar las instituciones libias en un plazo de entre 12 y 18 meses, con el fin de poner fin a la crisis que vive el país desde hace más de una década.

No obstante, los avances de la hoja de ruta se ven limitados por las divisiones actuales y a la gestión de los recursos estatales, según reconoció recientemente Tetteh. EFE

