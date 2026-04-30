Concluye la venta del Novo Banco al francés BPCE por 6.700 millones de euros

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Lisboa, 30 abr (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este jueves de que ha concluido la venta del luso Novo Banco al BPCE, el segundo mayor banco de Francia, por un precio total de 6.700 millones de euros.

El Ministerio de Finanzas precisó en un comunicado que el Ejecutivo «celebra la conclusión» de la venta, cuando se ha producido hoy la última fase del proceso, «relativa al pago y la transferencia de las acciones».

Según sus datos, el precio final de adquisición fue fijado en 6.500 millones de euros, «lo que implica un ratio price-to-earnings de 7,85 basado en un beneficio de 828 millones de euros de 2025», pero, tras el aumento del capital propio del banco durante los primeros cuatro meses de 2026, «el precio total de adquisición asciende a 6.700 millones de euros, a 30 de abril de 2026».

Dado que el Estados portugués y el Fondo de Resolución (creado para prestar apoyo financiero a las medidas de resolución aplicadas por el Banco de Portugal) tenían el 25 % del capital de este banco, heredero del quebrado Banco Espírito Santo (BES), esta operación supondrá una entrada de capital de 1.673 millones de euros para el Estado luso.

El ministro de Finanzas de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento, destacó en la nota que esta conclusión es una «señal de confianza» de los inversores internacionales en la economía nacional.

«La venta del Novo Banco a uno de los mayores grupos bancarios a escala europea nos permite cerrar un capítulo turbulento de nuestra historia, demostrando credibilidad y capacidad de recuperación», planteó, señalando que esta operación permite salvaguardar la estabilidad del sistema financiero nacional.

El Ejecutivo portugués consideró además que el compromiso del grupo BPCE con Portugal saldrá reforzado con esta operación, no solo por la creación de empleo, sino por el apoyo y financiación a la ciudadanía y las empresas, «salvaguardando los niveles de competencia en el sistema bancario portugués».

Con los ingresos de esta venta, más los dividendos ya pagados por la institución, el Estado portugués y el Fondo de Resolución recuperarán cerca de 2.000 millones de euros de los fondos inyectados a la institución, recalcó la cartera de Finanzas.

Novo Banco, la cuarta entidad de Portugal, nació en agosto de 2014 tras la quiebra del BES y fue recapitalizado entonces con 4.900 millones de euros.

En octubre del año pasado, el BPCE se convirtió en el único accionista de Novo Banco, tras la firma con el Gobierno de Portugal y el Fondo de Resolución de los acuerdos para la compra de sus participaciones por un valor de 1.600 millones de euros.

El BPCE hizo ese movimiento de adquisición del 11,5 % y el 13,5 % de las participaciones minoritarias en manos del Estado portugués y del Fondo de Resolución, después de la compra meses antes del 75 % del capital social de Novo Banco al fondo estadounidense Lone Star.

En diciembre, la Comisión Europea dio luz verde para la transacción al considerar que no generará problemas de competencia.EFE

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