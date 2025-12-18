Concluye vista sobre los derechos de autor que reclaman herederos de banda de Jimi Hendrix

Londres, 18 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Londres concluyó este jueves el juicio por una demanda presentada el pasado 9 de diciembre por los herederos de dos antiguos miembros del grupo de Jimi Hendrix, que reclaman derechos de autor e interpretación sobre los ingresos generados en la explotación digital de algunos de los álbumes más emblemáticos del guitarristas.

Según fuentes judiciales, el dictamen se espera por escrito en las próximas semanas, tras lo cual podría abrirse la vía de apelación.

Los administradores de los patrimonios del bajista Noel Redding, fallecido en 2003, y del batería Mitch Mitchell, fallecido en 2008, interpusieron una demanda contra Sony Music Entertainment UK, a la que acusan de explotar sin compensación adecuada tres discos grabados en los años sesenta por la banda The Jimi Hendrix Experience: ‘Are You Experienced’, ‘Axis: Bold As Love’ y ‘Electric Ladyland’.

Redding y Mitchell formaron The Jimi Hendrix Experience en 1966 en Londres junto al cantante y guitarrista estadounidense Jimi Hendrix, la que fue su banda más icónica y que alcanzó un gran éxito comercial, hasta su disolución poco antes de la muerte de Hendrix por sobredosis a los 27 años en 1970.

La reclamación se centra en los derechos de autor vinculados a las grabaciones sonoras y en los derechos de los intérpretes, y no en la composición musical o las letras, que constituyen categorías jurídicas distintas, según se expuso durante el juicio de tres días iniciado el 9 de diciembre.

Durante las vistas, los representantes de los herederos argumentaron que Redding y Mitchell fueron excluidos desde etapas tempranas de los ingresos derivados de las grabaciones y que esa exclusión se ha prolongado tras su fallecimiento, impidiendo que sus sucesores perciban beneficios por la explotación digital de los álbumes en la era del consumo a la carta por internet.

Sus abogados señalaron que ambos «murieron en la relativa pobreza», ajenos a los «lucrativos ingresos» a los que tienen acceso las grandes discográficas, y apuntaron que al propio Hendrix seguramente le habría gustado que sus colegas percibieran la parte que les tocaba.

Por su parte, Sony Music Entertainment UK pidió al tribunal que desestime el caso, al defender que los derechos sobre las grabaciones pertenecen a los productores de los discos, no a los músicos intérpretes, y que los propios Redding y Mitchell renunciaron a cualquier derecho económico adicional en su momento.

La compañía recordó que ambos músicos recibieron compensaciones económicas en Estados Unidos en la década de 1970 y que nunca impugnaron durante su vida el uso de las grabaciones ni las interpretaciones por parte del entorno de Hendrix.

La discográfica sostiene que ha explotado legalmente las grabaciones en el Reino Unido desde 2009 y que conserva el derecho a seguir haciéndolo.

El juez Edwin Johnson dejó el caso visto para sentencia al término de la audiencia celebrada este jueves, a la espera de emitir un fallo por escrito que se enviará a las partes. EFE

