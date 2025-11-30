Concluyen las elecciones parlamentarias anticipadas en Kirguistán

Moscú, 30 nov (EFE).- Las elecciones parlamentarias anticipadas en Kirguistán en las que serán electos los 90 diputados del Joghorku Kenesh, órgano legislativo unicameral de esta nación centroasiática, concluyeron este domingo tras el cierre de los colegios electorales a las 20:00 hora local (14:00 GMT), informó la Comisión Electoral Central (CEC) de la nación en su portal oficial.

Las autoridades electorales indicaron que en total acudieron a las urnas 1.437.264 electores, el 34,31 % de los 4.294.243 votantes registrados.

La legislación kirguisa no prevé una participación mínima para que las elecciones sean declaradas válidas.

El CEC ya dio a conocer los resultados preliminares en los que informó que el expresidente del Parlamento, Nurlanbek Turgunbek, y el exfiscal general Kurbankul Zulúshev ingresarán en el nuevo legislativo.

Estos comicios se celebraron en base a una nueva ley que sustituyó el anterior sistema mixto, en el que parte de los diputados se elegía en base a las listas de partidos y el resto, por distritos, por un sistema mayoritario en los 30 distritos del país, en los cuales serán electos tres diputados regionales, y uno de ellos deberá ser mujer.

Según la Comisión Electoral Central (CEC), en las elecciones participaron 467 candidatos (276 hombres y 191 mujeres).

En un inicio presentaron sus candidaturas 589 ciudadanos, de los cuales más de un centenar no superaron la etapa de registro, fueron rechazados por la CEC, o retiraron sus candidaturas.

El recuento se lleva a cabo por medio de urnas automatizadas, y será verificado manualmente.

El resultado definitivo de los comicios será anunciado antes del 14 de diciembre próximo.EFE

