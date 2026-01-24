Concluyen negociaciones a tres bandas en Abu Dabi sobre territorio y medidas de seguridad

Moscú, 24 ene (EFE).- Las negociaciones entre rusos y ucranianos para poner fin a la guerra con mediación de Estados Unidos en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) han concluido, informaron este sábado las agencias rusas.

La delegación rusa regresó al hotel tras casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada sobre el control del Donbás y medidas de seguridad al término de la guerra, según TASS y RIA Nóvosti. EFE

