Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Luz al final del túnel de Bözberg 01 de diciembre de 2017 - 10:05 La perforación del nuevo túnel ferroviario de Bözberg (AG), en la ruta del San Gotardo, concluyó el jueves. Como la roca era inestable, se debían tomar medidas de seguridad importantes por lo que el público no pudo asistir a la operación final. La ceremonia oficial del término de los trabajos tendrá lugar el 13 de diciembre. La obra, de 2,7 kilómetros, tuvo un costo de 350 millones de francos y es uno de los más importante proyectos realizados en el corredor del eje del Gotardo. En total, Berna había asignado 710 millones de francos para la elevación a 4 metros en el eje norte-sur. Los primeros trenes circularán a partir de 2020. El antiguo túnel de Bözberg se transformará en una galería de rescate y servicio.