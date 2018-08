galería sobre fotografía de arquitectura suiza

El fotógrafo Philipp Heer, conocido como @lerichti, se ha hecho un nombre con sus imágenes de la arquitectura suiza en Instagram, donde más de 63 000 personas siguen su trabajo.



Un marco de ventana, una puerta, fachadas ornamentadas, detalles arquitectónicos de la obra de Philipp Heer que la asemejan a las postales que se pueden adquirir en las galerías de arte y que el artista de la lente publica en Instagram.

Heer ha tenido una pasión por la fotografía y la arquitectura desde su infancia. Para él, parecía una progresión natural conectar las dos aficiones con Instagram, escribeEnlace externo. Cuando empezó a trabajar en la plataforma social en 2015, eligió'@lerichti' como su nombre de usuario, una combinación del francés "le" y de la zona urbana en la que vive - Richti-Areal in WallisellenEnlace externo, cerca de Zúrich.

Instagram es una de las redes sociales más populares hoy en día, mil millonesEnlace externo de usuarios al mes suben videos cortos y fotos para compartir en sus comunidades. swissinfo.ch se puso al día con '@lerichti'Enlace externo para descubrir un poco más de lo que hay detrás.

swissinfo.ch: La arquitectura es su pasión. ¿Qué elemento en la fachada de un edificio le gusta especialmente al momento de fijar su lente?

Philipp Heer: Tengo muy mala memoria para las caras, pero nunca olvido una fachada. A veces me parece que una fachada es la cara de la casa. Y al mismo tiempo es como un lienzo lleno de elementos gráficos.

swissinfo.ch ¿Por qué sus imágenes a menudo tienen a una persona en primer plano?

P. H.: En primer lugar, porque trato de mostrar las proporciones. Pero también busco insertar algo humano a la imagen y hacerla más dinámica. Muchos de aquellos que aparecen en las imágenes son amigos míos, que a veces prefieren caminar delante de la fachada.

Cuando viajo solo, solicito posar a los transeúntes que pasan a mi lado o simplemente espero a alguno. Puede llevar un tiempo, ya que el color de su ropa debe contrastar con el de la fachada.

swissinfo.ch: ¿Dónde se ve en un par de años en Instagram? ¿Ve usted este esfuerzo como un trabajo o más bien como un pasatiempo?

P. H.: Instagram es un pasatiempo para mí y seguirá siéndolo. Me ayuda a moverme, a viajar mucho y a descubrir cosas nuevas. En Suiza y en el extranjero. Así que está actividad me da un buen equilibrio al lado de mi trabajo de oficina, que también me gusta mucho.

swissinfo.ch: ¿Cree que Instagram evolucionará hacia otro formato? ¿En ese caso, esto podría afectar su trabajo?

P. H.: Cómo se desarrollará Instagram es una pregunta difícil: Parece que los vídeos se están volviendo cada vez más importantes, pero no me interesa mucho. Ahora mismo, disfruto de Instagram tal y como es, aunque a veces me siento decepcionado si con una de las fotos no me va muy bien. Veamos cómo se desarrollará la plataforma. Actualmente me sigue pareciendo la mejor para lo que hago. Si ese no será el caso en el futuro, lo dejaré.

