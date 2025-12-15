Condena «histórica» a 30 años un exrebelde congoleño por crímenes contra la humanidad

París, 15 dic (EFE).- Roger Lumbala, jefe de una facción rebelde que entre 2002 y 2003 cometió diversas exacciones en el noreste de la República Democrática del Congo, fue condenado este lunes a 30 años de cárcel, una pena calificada de «histórica» por grupos de derechos humanos.

El que fuera líder del grupo RCD-N, que actuó con la complicidad de Uganda y con el apoyo del MLC que dirigía el ahora ministro de Transportes del país, Jean-Pierre Bemba, asistió a la lectura del veredicto, tras haberse negado a acudir durante el resto de las sesiones al no reconocer la autoridad de la justicia francesa.

La pena dictada, que fue bien acogida por las asociaciones de derechos humanos, fue inferior a la que había reclamado la Fiscalía antiterrorista francesa, que pedía la cadena perpetua.

El tribunal acabó por reconocerle culpable «por orden, ayuda o asistencia» de los crímenes cometidos por sus tropas, a las que la acusación atribuía violaciones como arma de guerra, esclavitud sexual, trabajos forzados, torturas, mutilaciones, ejecuciones sumarias, robo sistemático o captación de recursos.

Detenido en París hace cinco años, Lumbala se convierte en el primer rebelde congoleño condenado en otro país, después de que otros tres, Thomas Lubanga, Germain Katanga y Bosco Ntaganda, lo fueran en el Tribunal Penal Internacional (TPI).

La justicia francesa se declaró competente en este caso en virtud de la competencia universal en crímenes contra la humanidad.

A lo largo de un mes se multiplicaron los testimonios sobre los crímenes cometidos por el RCD-N, sobre el que Lumbala tenía «una posición de autoridad», según la acusación, que aseguró que el rebelde no se contentaba con presumir de las acciones de sus tropas, también participaba directamente en ellas, proporcionándoles municiones o diseñando las operaciones. EFE

