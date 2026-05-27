Condenada a 13 años de cárcel en Alemania una exmiembro de la Fracción del Ejército Rojo

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(Actualiza con confirmación a EFE del tribunal)

Berlín, 27 may (EFE).- La exintegrante de la antigua organización armada Fracción del Ejército Rojo (RAF) Daniela Klette fue condenada este miércoles a 13 años de prisión por una serie de robos cometidos entre 1999 y 2006 para financiar su vida en la clandestinidad tras la disolución del grupo, según confirmó a EFE el tribunal.

«Puedo confirmar que la señora Klette ha sido condenada a 13 años de prisión por robo con agravantes en seis casos, así como por intento de robo con agravantes, infracciones a la ley de armas y secuestro con extorsión», dijo un portavoz de la Audiencia Provincial de Verden (norte), ante la que se desarrolló el proceso.

«La cámara considera demostrado que, entre otros, la señora Klette ha cometido los hechos y tenía una estrecha conexión con Staub y Garweg», añadió, en referencia a los otros dos exmiembros de la RAF Burkhard Garweg y Ernst-Volker Staub que supuestamente actuaron en complicidad con la condenada y permanecen fugados.

Según la televisión NTV y la cadena NDR, la sentencia fue recibida con consternación y tumultos por los simpatizantes de la exintegrante de la RAF que habían acudido a la sala para apoyarla y que lanzaron gritos de «¡Libertad para Daniela!».

En el juicio, que ha durado aproximadamente un año, la fiscalía pedía 15 años de prisión por intento de asesinato, robo realizado como parte de una banda organizada -el trío logró según sus cálculos hacerse con más de 2,7 millones de euros- e infracciones a la ley de armamento.

Por el contrario, la defensa reclamaba la absolución de la mujer de 67 años, que fue detenida en 2024 en Berlín tras tres décadas en la clandestinidad, al sostener que no había pruebas de que hubiera participado en los robos a supermercados y a furgones de transporte de dinero.

La propia Klette, que fue detenida en su vivienda en el distrito berlinés de Kreutzberg, donde la policía encontró armas, munición, documentos de identidad falsos y 240.000 euros en efectivo, no se ha pronunciado sobre los hechos, sino que ha aprovechado el proceso para lanzar alegatos anticapitalistas.

La RAF -también conocida como la Brigada Baader-Meinhof, por los dos dirigentes más famosos de la llamada «primera generación»- emergió en la década de 1970 y cometió, entre otros, atentados contra instalaciones de la policía y del Ejército estadounidense en Alemania occidental.

Hasta su disolución en 1998, se le atribuyó a la RAF la muerte de 34 personas, entre ellos el industrial Hans Martin Schleyer o el fiscal federal Siegfried Buback.

Klette formó parte de la tercera generación y los investigadores creen que a partir de 1990 estuvo implicada en un coche bomba fallido contra Deutsche Bank, en un atentado contra la embajada estadounidense en Bonn, y en la voladura de una prisión recién construida.

En marzo de este año, la Fiscalía Federal alemana presentó contra ella cargos por asesinato en grado de tentativa en dos casos, provocación de una explosión, secuestro con extorsión y complicidad en un robo con agravantes, en relación con estos presuntos delitos. EFE

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