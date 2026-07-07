Condenada a 15 meses de inhabilitación firme, Le Pen podría optar a Presidenciales en 2027

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París, 7 jul (EFE).- El Tribunal de Apelación de París condenó este martes a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, a una pena de inhabilitación de 45 meses, aunque 30 de ellos están exentos de cumplimiento salvo que hubiera reincidencia, lo que la reduce a 15 meses firmes y técnicamente podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

Le Pen fue condenada también a tres años de cárcel, dos de los cuales exentos de cumplimiento, de forma que tendrá que cumplir un año firme con brazalete electrónico en condiciones que fijará el juez de aplicación de penas, así como a una multa de 100.000 euros.

Las condiciones y los plazos para ese año en que tendrá que llevar el brazalete electrónico resultarán cruciales para saber si presentará su candidatura al Elíseo, ya que había dicho que no haría campaña si tenía que llevar puesto ese dispositivo.

Le Pen debería dar más pistas sobre esa candidatura o si le sustituirá su delfín, Jordan Bardella, en una entrevista que tiene programada esta tarde en la cadena de televisión de más audiencia del país en la hora de más seguimiento, a las 20.00 (18.00 GMT).

La presidenta del tribunal al leer la parte de la sentencia que le correspondía, subrayó que un responsable político tiene que ser ejemplar en el cumplimiento de las normas.

Los jueces la consideraron a ella, así como a los otros once encausados y a su partido, la Agrupación Nacional (RN) culpables de la malversación de más de 2,8 millones de euros que el Parlamento Europeo asignó para pagar a asistentes parlamentarios y que en realidad se utilizaron para empleados que trabajaban para la formación política. EFE

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