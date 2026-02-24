Condenada a 18 años de cárcel en Rusia por espiar a militares por encargo de Kiev

Moscú, 24 feb (EFE).- Un tribunal militar ruso condenó este martes a 18 años de cárcel a una mujer oriunda de San Petersburgo por espiar a militares por encargo de los servicios especiales de Ucrania, informó la agencia TASS.

Según la investigación, la condenada y una conocida contactaron con representantes de la inteligencia ucraniana en noviembre de 2024 y luego viajaron a la ciudad rusa de Rostov del Don para llevar a cabo actividades de vigilancia en intereses del enemigo.

Se sostiene que la condenada monitoreó los movimientos de altos mandos del Ejército ruso y un funcionario de la anexionada región ucraniana de Lugansk.

Además, la mujer adquirió varios artículos para preparar un explosivo casero en cumplimiento de otro encargo de la inteligencia ucraniana, señaló el tribunal ruso.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, constató este martes el aumento de ataques terroristas en el país y acusó a Kiev de estar detrás de la mayoría de ellos. EFE

