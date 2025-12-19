Condenada por obstrucción la jueza de EEUU acusada de ayudar a un migrante mexicano

Una jueza estadounidense acusada de ayudar a un mexicano a eludir a los agentes federales de inmigración fue declarada este jueves culpable de obstrucción y se expone a una pena de prisión, según medios norteamericanos.

Los hechos sucedieron en abril en la ciudad de Milwaukee. Según documentos judiciales, la magistrada Hanna Dugan, ayudó al migrante mexicano Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, a escapar de la sala del tribunal, donde comparecía por un delito, por la puerta reservada a los miembros del jurado.

Flores-Ruiz salió del edificio, pero fue detenido posteriormente por los agentes de migración y deportado.

Dugan, magistrada del estado de Wisconsin, también fue detenida y acusada de «obstruir o impedir un procedimiento de un servicio o agencia de Estados Unidos» y de «ocultar a un individuo para impedir» su arresto, según la acusación emitida de un tribunal federal.

La jueza, de 66 años, se declaró inocente y, aunque fue absuelta este jueves del cargo de ocultamiento, fue declarada culpable del de obstrucción, por el que se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión, según medios locales.

La fecha en que se le comunicará la pena está por decidir.

Al hilo del caso, que alimentó la polémica por la política migratoria del presidente Donald Trump en este su segundo mandato, la fiscal general, Pam Bondi, acusó a la jueza de «proteger a un delincuente por encima de las víctimas».

La detención de Dugan desató un torrente de críticas de algunos demócratas, pero fue elogiada en el bando republicano.

Más de 150 exjueces estatales y federales firmaron una carta dirigida al Departamento de Justicia, en la que consideran la detención de Dugan como un intento de intimidar al poder judicial.

Desde que volvió al poder en enero, Trump ha intentado ampliar al máximo las prerrogativas del Ejecutivo frente a los contrapesos del poder judicial y del Congreso, sobre todo en su ofensiva antimigratoria, centrada en una campaña masiva de deportaciones.

Sin embargo muchos de sus decretos y otras medidas chocaron con los tribunales.

