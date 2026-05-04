Condenada una eurodiputada checa por un caso de corrupción que afecta al primer ministro

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Praga, 4 may (EFE).- La eurodiputada Jana Nagyova fue condenada este lunes en primera instancia a tres años de prisión condicional y 20.500 euros de multa por fraude con fondos comunitarios en el que está implicado el primer ministro, Andrej Babiš, también acusado pero que no puede ser juzgado debido a su inmunidad parlamentaria.

Según la acusación, Babiš separó una pequeña empresa de su holding Agrofert para poder optar en 2007 a un programa de ayudas destinado sólo a pequeñas y medianas empresas, y cuando recibió el dinero, volvió a integrar la empresa en el grupo.

El primer ministro es el único de la decena de personas originalmente imputadas que aún no ha sido juzgado, entre ellos varios miembros de su familia que han quedado exonerados de cualquier responsabilidad penal durante las pesquisas de los investigadores.

Babiš, una de las personas más ricas de la República Checa, afirmó hoy que la sentencia contra Nagyova, que fue la responsable de solicitar la subvención, está motivada políticamente y que todo el caso ha buscado desde el principio bloquear su carrera política.

Este caso fue también investigado por la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF), que constató «fraude» e «irregularidades» en la concesión de los fondos comunitarios de un programa de financiación para pymes del que se benefició el empresario.

La OLAF obligó a la República Checa a devolver esos fondos, tras verificar que la empresa beneficiaria, un proyecto agroturístico y administrativo con el nombre de ‘Nido de la Cigüeña’, estaba vinculado a Babiš y a Agrofert, el imperio agroindustrial y químico que posee el jefe del Gobierno checo.

El primer ministro ha sido absuelto en dos ocasiones por un juzgado de primera instancia checo, pero el Tribunal Superior de Apelación ha anulado esas sentencias y ha pedido que se le juzgue de nuevo, algo que no es posible al haberse negado el Parlamento, donde Babiš y sus aliados tienen mayoría, a levantarle la inmunidad.

Babiš lidera desde el pasado enero una coalición de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos. EFE

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