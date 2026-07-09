Condenado a 10 años de prisión el hombre que mató a un revisor de un tren en Alemania

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Berlín, 9 jul (EFE).- Un tribunal alemán condenó este jueves a diez años de prisión al hombre que hirió de muerte el pasado mes de febrero a un revisor de un tren regional de la compañía ferroviaria Deutsche Bahn (DB) en un control de billetes.

El hombre fue condenado por el delito de lesiones con resultado de muerte, informó en un comunicado la Audiencia Provincial de Zweibrücken, en el oeste de Alemania, que descartó una pena por homicidio tras la recolección de pruebas.

En su alegato final, la Fiscalía había solicitado una pena de doce años de prisión.

El abogado de la familia de la víctima ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.

El atacante, un joven de 26 años, no tenía billete y cuando el revisor, de 36 años, intentó expulsarlo del tren que cubría la ruta entre Kaiserslautern y Saarbrücken, en el suroeste de Alemania, éste atacó al empleado ferroviario.

El revisor, identificado como Serkan C., resultó gravemente herido por los puñetazos que le asestó en la cabeza el agresor.

El empleado ferroviario tuvo que ser reanimado en el lugar y ser trasladado a un hospital en estado crítico, donde finalmente falleció.

En contra de la conclusión de que el agresor fuera consciente del peligro mortal de sus actos resultó decisivo el hecho de que la víctima no presentara lesiones visibles durante la agresión ni inmediatamente después de recibir los golpes.

Al fijar la pena, el tribunal tuvo especialmente en cuenta «la enorme desproporción entre el motivo concreto de la agresión», un control de billetes, y la grave violencia ejercida mediante puñetazos en la cabeza de la víctima.

El caso desencadenó en Alemania un debate sobre la insuficiente seguridad en los trenes. EFE

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