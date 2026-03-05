Condenado a 13 años de cárcel al autor de atentado que hirió grave a español en Berlín

Berlín, 5 mar (EFE).- El sirio Wassim Al Mussleh, autor confeso del atentado islamista en febrero de 2025 que dejó herido grave a un joven vasco en Berlín junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados, fue condenado este jueves a 13 años de cárcel por el Tribunal Regional de la capital alemana.

La decisión del tribunal, presidido por la magistrada Doris Husch, satisface parcialmente la petición de la acusación popular, representada por Sebastian Sevenich, el abogado de la víctima española, que había pedido hasta 15 años de cárcel, y de la defensa de Al Mussleh, que había solicitado una pena de siete años de prisión.

La fiscalía, por su parte, quería para el acusado la cadena perpetua, el castigo más duro del Código Penal alemán, por los delitos de tentativa de asesinato, lesiones graves y tentativa de pertenencia a la organización terrorista del Estado Islámico.

En febrero de 2025, Wassim Al Mussleh, refugiado sirio que se radicalizó en internet y autor del ataque cuanto tenía 19 años, atacó con un cuchillo a la víctima, un bilbaíno de 30 años al que causó heridas de gravedad en el cuello y la cara junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados.

A ese lugar se dirigió el joven sirio para, según la fiscalía, buscar personas judías o israelíes a las que atacar. EFE

