Condenado a 15 años de prisión por lanzar un cóctel molotov contra un banco en Rusia

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Moscú, 17 abr (EFE).- La Justicia rusa condenó a 15 años de cárcel a un hombre por lanzar varios cócteles molotov contra una sucursal bancaria, entre otros objetivos, en la región de Primorie, en el Extremo Oriente, informó este viernes el portal opositor Mediazona.

Un joven de 24 años fue condenado a 15 años de prisión por terrorismo por lanzar en diciembre de 2024 un cóctel molotov contra una sucursal bancaria de Sberbank, un edificio administrativo y un vehículo del Ministerio de Emergencias en la ciudad de Bolshói Kamen, en la región de Primorie.

La Fiscalía estableció que el hombre actuó por orden de un estafador ucraniano, con quien se comunicó a través de una aplicación de mensajería.

Primero le convencieron para que pidiera un préstamo y luego, para que saldara sus deudas, lo enviaron a incendiar una sucursal bancaria y un edificio administrativo. Le enviaron instrucciones sobre cómo preparar un cóctel mólotov y le dieron instrucciones adicionales por teléfono, según el canal de Telegram Mash.

El año pasado el joven fue incluido en el listado estatal de extremistas y terroristas.

Según Mediazona, un residente de la región ucraniana de Jersón, ocupada por Rusia, fue condenado a 14 años de cárcel por alta traición al espiar para la inteligencia ucraniana. EFE

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