Condenado a 15 meses exdiputado del partido de Meloni que hirió por un disparo a un hombre

2 minutos

Roma, 31 oct (EFE).- Un tribunal italiano condenó este viernes a Emanuele Pozzolo, diputado expulsado por este suceso de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a un año y tres meses de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas, en un caso muy mediático al haber herido con un disparo en una fiesta de fin de año a una persona.

El juez lo condenó por la tenencia de una minipistola North American Arms no declarada y le absolvió del cargo de posesión de municiones.

El cargo de agresión ya había sido retirado después de que Pozzolo pagara una indemnización a la persona a la que hirió en la fiesta de Nochevieja de 2024.

El caso de Pozzolo desató una tormenta política en italia, ya que la persona herida era familiar de un escolta del subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro, también presente en la fiesta, y se pidieron explicaciones a la primera ministra por lo sucedido.

Meloni finalmente expulsó a Pozzolo de su partido.

Los hechos ocurrieron en una fiesta de Fin de Año en la localidad Rosazza (norte), próxima a la ciudad de Biella, en la que estaban, entre otros, el subsecretario del Ministerio de Justicia y su hermana y alcaldesa del pueblo, Francesca Delmastro.

Pasada la medianoche, tal y como ha explicado el propio Delmastro, llegó al lugar el diputado Pozzolo solo para saludar.

Según una primera reconstrucción, el disparo partió de la pequeña pistola que poseía Pozzolo, que aseguró que era legal, e hirió en la pierna al yerno de un miembro de la escolta de Delmastro.

El herido, de 31 años, fue trasladado en ambulancia al hospital más cercano y, tras ser curado, recibió el alta, pero debió estar de baja médica de diez días.

El exdiputado Pozzolo confirmó entonces que la pistola es suya, pero sostuvo que él no apretó el gatillo. EFE

ccg/lar