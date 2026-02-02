Condenado a 25 años de prisión un ciudadano ruso a solo un mes de acabar su pena anterior

1 minuto

Moscú, 2 feb (EFE).- La Justicia rusa condenó a un preso ruso a 25 años de cárcel por reclutar a otros presidiarios para que lucharan a favor de Ucrania a solo un mes de terminar sus condena anterior, informaron medios rusos.

Nikita Afanásiev, quien ya cumplía una pena de prisión en Chitá, fue condenado a 25 años de cárcel por tratar de reclutar a convictos para que lucharan en la guerra del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, comunicó RIA Nóvosti.

Además, se le impuso una multa de 330.000 rublos (4.300 dólares).

Los presidiarios debían luchar como mercenarios a cambio de una compensación económica, aunque no se explica cómo llegarían al frente.

Los documentos judiciales que cita el medio ruso lo califican «de ideología nacionalista y hostil al orden sociopolítico y constitucional de la Federación de Rusia».

En 2017 Afanásiev fue condenado a doce años de cárcel por intento de asesinato y participación en una organización extremista, aunque posteriormente la condena fue rebajada a nueve años, por lo que debía ser puesto en libertad este año.

Afanásiev, a quien se le acusa de pertenecer a la organización ultranacionalista ucraniana Sector Derecho, fue miembro de un batallón de voluntarios que lucharon contra separatistas prorrusos en la guerra del Donbás entre 2014 y 2016, cuando fue disuelto.

El acusado, de 36 años, fue denunciado por un antiguo compañero de prisión. EFE

mos/psh