The Swiss voice in the world since 1935

Condenado a 30 años de cárcel y 12 azotes uno de los culpables de asesinar a joven malasio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Kuala Lumpur, 29 ago (EFE).- Uno de los 13 culpables de la muerte de un joven malasio tras un ataque «repetido y prolongado» en marzo de 2024 fue condenado este viernes a 30 años de cárcel y 12 azotes con vara, mientras el país asiático propone abordar el acoso escolar desde las instituciones.

La pena fue dictada hoy por el Tribunal Superior de Tawau (este), que condenó a la otra docena de culpables, menores de edad, a prisión por tiempo indefinido, hasta que el gobernador del estado de Sabah (al norte de la isla de Borneo), donde tuvo lugar el asesinato, considere «oportuno» liberarlos.

Así lo recoge la agencia de noticias malasia Bernama, que indicó que el joven que recibió la pena más alta tenía 19 años, mientras que las edades de los 12 restantes, juzgados bajo la ley del menor, oscilaban entre los 16 y los 17 años.

La víctima fue Nazmie Aizzat, un joven de 17 años a quien 13 compañeros de instituto, declarados culpables el pasado 22 de agosto, mataron la noche del 21 de marzo de 2024, en un ataque «repetido y prolongado».

El juicio del caso arrancó en noviembre de 2024, y durante el proceso testificaron 18 personas, al tiempo que la Fiscalía aportó pruebas médicas que demostraron que las lesiones de la víctima eran lo suficientemente graves como para ser mortales.

La sentencia del Tribunal Superior de Tawau se produce una semana después de que un debate sobre la necesidad de hacer frente institucionalmente al problema del acoso escolar se abriera en Malasia, tras la muerte el 17 de julio de Zara Qairina, de 13 años.

Zara, que sufría ‘bullying’, fue hallada inconsciente en un desagüe cerca de su colegio, también en Sabah, y falleció al día siguiente a causa de graves lesiones cerebrales.

El caso, que conmocionó a Malasia y sobre el que abundan las teorías, llevó al primer ministro del país a anunciar que presentaría una propuesta para crear un tribunal que aborde específicamente los casos de acoso escolar, con vistas a definir un marco legal de acción.

Un tribunal forense malasio abrirá el próximo 3 de septiembre un proceso para determinar las causas y responsabilidades por la muerte de Zara. EFE

sn-mca/pav/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR