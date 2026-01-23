Condenado a 36 años de cárcel en España por el asesinato de tres hermanos relacionado con una deuda amorosa

Un hombre fue condenado en España a 36 años de cárcel por el asesinato de dos hermanas y un hermano septuagenarios, en venganza por el impago de una deuda contraída a raíz de una estafa amorosa en internet.

La sentencia, a la que AFP tuvo acceso este viernes, impone al ciudadano paquistaní Dilawar Hussain una pena de doce años de cárcel por cada uno de los tres asesinatos, con el atenuante de «alteración psíquica».

En la sentencia, que está recurrida, se da por probado que Hussain golpeó a los tres hermanos hasta la muerte con un objeto contundente en el domicilio de estos, y horas después volvió para intentar quemar los cadáveres.

Los hechos ocurrieron en el pueblo madrileño de Morata de Tajuña el 17 de diciembre de 2023, y los cuerpos fueron descubiertos unas semanas más tarde porque los vecinos alertaron de que llevaban tiempo sin ver a las víctimas.

Las mujeres se endeudaron para enviar dinero a dos falsos militares estadounidenses destinados en Afganistán, uno de ellos con el rostro de Wesley Clark, que fue comandante supremo de la OTAN.

Los estafadores hicieron creer a las hermanas que uno de los falsos militares había muerto y el otro necesitaba dinero para realizar los trámites para hacerles llegar a ellas una herencia millonaria.

Según la sentencia, la deuda con Hussain, al que habían conocido en su locutorio telefónico cuando iban a hacer transferencias, fue creciendo hasta los 60.000 euros (70.400 dólares) por unos intereses de usura.

A comienzos de 2023 una de las hermanas fue agredida con un martillo por Hussain, que fue condenado a dos años de cárcel, pero salió en libertad condicional a los pocos meses por carecer de antecedentes.

Estando ya en prisión por el asesinato de los tres hermanos, fue acusado de un cuarto asesinato, el de su compañero de celda, un preso búlgaro de 39 años.

