Condenado a 4 años de cárcel por corrupción un ex primer ministro de Islas Turcas y Caicos

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San Juan, 29 may (EFE).- El ex primer ministro de Islas Turcas y Caicos Michael Misick fue sentenciado este viernes a cuatro años y 26 días de prisión por corrupción, en un caso que se remonta a más de dos décadas atrás y es el más importante en la historia de este territorio británico de ultramar.

El juez Rajendra Narine dictó la sentencia en una sala abarrotada del Tribunal Supremo tras declarar culpable a Misick el pasado 4 de febrero de tres cargos de soborno por recibir pagos ilegales y otros incentivos de promotores inmobiliarios a cambio de decisiones gubernamentales favorables relacionadas con terrenos.

Al dictar sentencia, el magistrado afirmó que los actos de corrupción perpetrados por funcionarios públicos representan «una grave traición» a la confianza depositada en ellos por el pueblo.

Por ello, subrayó que el interés público exige claramente penas de prisión tanto para castigar los delitos como para disuadir a otros de incurrir en conductas similares.

Narine rechazó los argumentos de la defensa para que Misick recibiera una pena suspendida, determinando que los delitos se encuadraban en la categoría más grave.

Al respecto, citó los sustanciales beneficios económicos involucrados en el caso (más de 20 millones de dólares, unos 17 millones de euros), el abuso de poder y lo que describió como la sofisticación de los planes utilizados para facilitar y ocultar la conducta delictiva.

El magistrado estableció una pena inicial de ocho años de prisión, pero finalmente la redujo tras tomar en consideración factores atenuantes.

Estos incluyeron la larga demora en el proceso y la violación del derecho constitucional de Misick a ser juzgado en un plazo razonable, así como el tiempo que pasó en prisión preventiva en Brasil (339 días) antes de ser extraditado.

El juez también consideró su ausencia de antecedentes penales, sus años de servicio público, sus circunstancias familiares y las pruebas médicas presentadas durante la audiencia de sentencia.

Misick, quien se desempeñó como primer ministro de Islas Turcas y Caicos de 2006 a 2009, renunció en medio de acusaciones generalizadas de corrupción tras una investigación británica que reveló claros indicios de mala conducta financiera y transacciones indebidas relacionadas con terrenos de la Corona.

El ex primer ministro fue arrestado en Brasil en diciembre de 2012 y, posteriormente, extraditado al territorio británico de ultramar.

A lo largo de los años, el caso se dividió en múltiples procedimientos debido a acuerdos de culpabilidad y cambios judiciales como el fallecimiento del juez Paul Harrison en 2021.

Misick fue condenado junto con el exministro McAllister Hanchell, y su hermano, el abogado Thomas ‘Chal’ Misick, sentenciados por soborno y lavado de dinero, respectivamente. EFE

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