Condenado a 7 años en Israel por contactar con palestino vinculado con inteligencia iraní

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Jerusalén, 31 may (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel condenó a 7 años de cárcel a un hombre israelí por contactar con un palestino de Yenín (norte de Cisjordania) que operaba para la inteligencia iraní, para quien realizó tareas como transportar a personas que pretendían entrar a territorio israelí por Jordania.

A petición de la Fiscalía, el Supremo aumentó de 6 a 7 años la pena inicialmente impuesta contra el hombre, Hamad Hamadi, residente en la ciudad de Nazaret en el norte de Israel, de mayoría árabe, informó este domingo el ministerio fiscal en un comunicado.

En su petición, la Fiscalía señaló el «creciente fenómeno del reclutamiento de ciudadanos israelíes por parte de elementos iraníes para llevar a cabo diversas tareas contra el Estado de Israel y la necesidad de aumentar las penas para disuadir a la población».

En la nota, el ministerio público informa de que el hombre confesó los hechos, que ocurrieron durante el año 2023, cuando Hamadi «mantuvo contacto con un residente de Yenín que operaba con elementos vinculados a la inteligencia iraní».

«Como parte de este contacto, realizó diversas tareas, entre ellas, recoger y transportar infiltrados que cruzaban la frontera desde Jordania e inspeccionar puntos de infiltración en la frontera con el fin de entrar en Israel», dice la Fiscalía, que informa de que fue condenado por varios delitos.

La Fiscalía recurrió la sentencia al Supremo pidiendo el aumento de la pena, bajo alegaciones de que no reflejaba «suficientemente la gravedad de los actos ni el riesgo inherente a mantener contacto con elementos que actúan en nombre de un Estado enemigo».

El ministerio fiscal enfatizó que el hombre siguió en contacto con el residente en Yenín tras tener sospechas de que sus labores constituían «un peligro significativo para la seguridad del Estado».

Ante su petición, el Supremo aceptó la postura de la Fiscalía y determinó que «el delito de contacto con un agente extranjero es uno de los delitos más graves del Código Penal», según la nota de Fiscalía.

El vicepresidente del tribunal destacó que «incluso un contacto que inicialmente parezca limitado o marginal puede derivar posteriormente en una actividad grave y peligrosa».

Otro de los argumentos acogidos por el tribunal es la necesidad expuesta por la Fiscalía de «disuadir» a los israelíes ante «los crecientes intentos de elementos hostiles, principalmente Irán», de reclutar a sus ciudadanos «para llevar a cabo misiones contra el Estado».

«La sentencia determinó que debía transmitirse un mensaje claro e inequívoco: cualquier contacto con un agente extranjero, independientemente de la gravedad o el riesgo que sus propuestas pudieran implicar, está estrictamente prohibido y conllevará la detención del responsable», dice la Fiscalía.

En los últimos meses, en el marco de las dos ofensivas contra Irán, las autoridades israelíes han detenido a ciudadanos bajo cargos de espiar para el país persa y la Fiscalía ha pedido, en varias ocasiones, el endurecimiento de condenas por estos hechos. EFE

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