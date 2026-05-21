Condenado a año y medio de cárcel el exjefe de Inteligencia surcoreano por la ley marcial

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Seúl, 21 may (EFE).- Un tribunal surcoreano condenó este jueves a un año y medio de cárcel al exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) Cho Tae-yong por cargos relacionados con la infructuosa declaración de la ley marcial en diciembre de 2024 por parte del depuesto presidente Yoon Suk-yeol.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl le declaró culpable de prestar falso testimonio al Constitucional al afirmar que no había recibido documentos relacionados con la ley marcial de parte de Yoon, según la agencia de noticias Yonhap.

También condenó a Cho por crear documentos oficiales falsos para presentar dichos testimonios, con el fin de «minimizar su propia responsabilidad».

No obstante, la corte le absolvió del delito de incumplimiento de deber, alegando que no podía descartar que Cho hubiera determinado que el plan se basaba en un rumor y, por ello, no informó al Parlamento. Así, la sentencia dista de la pena de prisión de siete años solicitada por el equipo de fiscales.

El propio Yoon fue condenado a cadena perpetua por su intento de imponer la ley marcial, que desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática de Corea del Sur. EFE

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