Condenado a cadena perpetua el hombre que mató a dos personas en un atropello en Mannheim

Berlín, 18 dic (EFE).- El hombre que mató a dos personas e hirió a otras catorce en un atropello masivo en la ciudad alemana de Mannheim (oeste) en marzo de este año ha sido condenado este jueves a cadena perpetua, que deberá cumplir en un hospital psiquiátrico.

El individuo, de 40 años y nacionalidad alemana e identificado como Alexander S., fue hallado culpable por la Audiencia Territorial de Mannheim de asesinato y de intento de asesinato, según informó la cadena pública SWR.

De acuerdo con el tribunal, el motivo por el que el hombre aceleró y embistió contra los viandantes en una zona peatonal del centro de la ciudad estaba relacionado con un trastorno psiquiátrico, que le había llevado a dirigir el odio que sentía hacia sí mismo contra otras personas.

El propio acusado había declarado, a través de su abogado, que inicialmente se había decidido a acabar con su propia vida debido a lo que percibía como fracaso, pero que el deseo de notoriedad y de que se leyera sobre su acto en las noticias le había empujado a optar por el atropello masivo.

Dado que sigue constituyendo un peligro para otros, los magistrados decidieron que fuera internado en un centro psiquiátrico, tal y como solicitaba la fiscalía.

El tribunal por otro lado determinó que tras los hechos no había ningún tipo de motivación política, como se había conjeturado en un inicio, cuando una organización investigativa alemana había apuntado a los vínculos de Alexander S. con círculos de extrema derecha y neonazis.

El condenado ya había cumplido una pena de prisión por un delito de lesiones hace más de una década y también había sido sentenciado en 2018 al pago de una multa por un comentario en Facebook constitutivo de un «delito de odio».

Las víctimas mortales del atropello del 3 de marzo fueron un hombre de 54 años y una mujer de 83 años que murieron de inmediato, mientras que 14 personas resultaron heridas, algunas de ellas graves.EFE

