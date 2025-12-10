Condenado a cinco años de cárcel un ruso que llamó a Ucrania a atacar casas en Bélgorod

1 minuto

Moscú, 10 dic (EFE).- Un ruso fue condenado este miércoles a cinco años y seis meses de cárcel por un comentario en Telegram en el que llamaba a las fuerzas ucranianas a bombardear la región rusa de Bélgorod, informaron fuentes oficiales.

Según el Tribunal Militar del Este, el hombre publicó su mensaje en un grupo proucraniano, en el que también «instaba a asesinar a militares rusos».

El ciudadano, residente en la región de Krasnoyarsk, fue acusado de llamamientos a actividades terroristas y extremistas.

Bélgorod, junto con la vecina Kursk, son dos regiones fronterizas rusas que más han sufrido por la guerra en Ucrania.

Solo en Bélgorod los ataques con drones de Kiev causaron el mes pasado la muerte de trece civiles. EFE

mos/psh