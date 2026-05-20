Condenado a cuatro años un exagente de inteligencia austríaco por espiar para Rusia

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Viena, 20 may (EFE).- Un antiguo alto cargo del contraespionaje austríaco ha sido condenado este miércoles a 49 meses de cárcel por haber vendido durante años a Rusia información sobre opositores al régimen refugiados en Europa.

El Tribunal Provincial de Viena ha considerado probado que Egisto Ott, hasta 2017 inspector jefe en la ya desaparecida Oficina Federal de Protección de la Constitución y Lucha Antiterrorista (BVT) colaboró con el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, el heredero del KGB soviético.

La sentencia contra él es por los delitos de abuso de autoridad, espionaje, malversación y cohecho.

La Fiscalía acusaba a Ott de haber accedido a información confidencial sobre movimientos de personas que Moscú quería localizar incluso después de haber sido destituido en 2017 de su puesto en la BVT.

Así, se acusa a Ott de haber recopilado entre 2015 y 2020 por su cuenta y sin mandato oficial datos de lugares de residencia, matrículas de vehículos y viajes de personas en las que Rusia tenía interés, y haberlos vendido a Rusia.

Entre ellos estaba un exespía ruso que se había exiliado al extranjero y el periodista de investigación búlgaro Christo Grozev, que vivía en Viena en aquel momento.

El trabajo de Grozev fue clave para identificar a los responsables rusos del derribo en 2014 del avión de pasajeros MH17 sobre el este de Ucrania, en el que murieron 298 personas, y también señaló a los agentes que envenenaron a los opositores rusos Sergei Skipal y Alexei Navalni.

El periodista se marchó a EEUU en 2023 al ser informado de que Austria ya no podía garantizar su seguridad y ante la sospecha de que Rusia quería asesinarlo.

Igualmente, se ha condenado a Ott por la entrega al FSB ruso de varios teléfonos móviles de altos funcionarios del Ministerio del Interior de Austria a través de Jan Marsalek, un empresario austríaco prófugo de la Justicia desde 2020 por su implicación en el fraude de 1.900 millones de euros del sistema de pago en línea Wirecard.

A Ott se le acusaba además de haber entregado al FSB a cambio de 20.000 euros un ordenador portátil con el sistema de criptografía alemán SINA, con información confidencial de los servicios de inteligencia de un Estado de la UE.

También realizó para el espionaje ruso un «análisis de errores» tras el asesinato en 2019 de un exiliado checheno en Berlín a manos de un agente ruso. EFE

as/fpa