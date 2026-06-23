Condenado a más de 5 años de cárcel un exdirectivo del SNP escocés por malversar fondos

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Londres, 23 jun (EFE).- El exdirector ejecutivo del Partido Nacional Escocés (SNP) Peter Murrell, exmarido de la antigua ministra principal de Escocia Nicola Sturgeon, fue condenado este martes a cinco años y tres meses de cárcel por malversar más de 400.000 libras (460.000 euros) de la formación independentista.

Murrell, de 61 años y que no era un político electo, admitió el pasado mayo ante el Tribunal Superior de Edimburgo haber desviado 400.310 libras (460.356 euros) entre agosto de 2010 y octubre de 2022, periodo en el que dirigía la gestión financiera del partido, que gobierna en Escocia desde 2007.

Al comunicarle a Murrell la condena, el juez Andrew Young le dijo que había cometido un «delito de deshonestidad premeditado», caracterizado por un «gran número de actos fraudulentos» mientras ejercía como director ejecutivo del SNP.

Señaló que la frecuencia y la cuantía de las actividades ilícitas aumentaron con el paso del tiempo.

«Usted fue incapaz de poner fin a esta conducta delictiva, y solo la detección del delito logró detenerla», agregó.

Murrell utilizó los fondos para realizar cientos de compras extravagantes, entre ellas una autocaravana, automóviles, joyas, artículos de lujo para el hogar y material de papelería de diseño.

Durante el proceso judicial se expuso que el cargo de Murrell le permitía realizar transferencias directas de efectivo desde la cuenta bancaria principal del partido, la cual albergaba fondos procedentes de «cuotas de afiliación y donaciones realizadas por miembros del partido y otros donantes, así como legados».

Murrell también utilizó varias tarjetas de crédito del partido y presentó numerosas solicitudes falsas de reembolso de gastos.

Las irregularidades cometidas por Murrell salieron a la luz después de que la policía comenzara a recibir denuncias sobre una posible mala gestión de las finanzas del SNP en marzo de 2021.

Esto dio lugar a una investigación en la que la policía descubrió pruebas de la malversación de fondos por parte de Murrell.

La exesposa de Murrell, Nicola Sturgeon, ha negado tener conocimiento de los delitos, afirmando que fue «engañada, inducida a error y traicionada».

La exlíder del SNP declaró haber quedado «completamente exonerada» tras una investigación policial exhaustiva de dos años de duración, que incluyó el registro de la vivienda que compartía con Murrell. EFE

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