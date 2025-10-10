Condenado a seis años a un trabajador de escuela pública en México que abusó de una menor

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- La justicia mexicana condenó este viernes a «un servidor público del sector educativo» a seis años de cárcel por «diversas agresiones sexuales a una menor de edad al interior de una escuela primaria».

La investigación iniciada en 2022 por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía especializada en delitos de violencia contra las mujeres, grupos en situación de vulnerabilidad y trata de personas (Fevimtra), culpó a Manuel ‘M’ como responsable de un «delito de pederastia agravada, cometido en el ejercicio de su encargo como servidor público”.

Con las pruebas presentadas por el fiscal, el juez condenó al hombre a seis años de cárcel, un pago de indemnización a la víctima, la prohibición de trabajar en cargos públicos mientras dure la pena, una disculpa pública, amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

Al día, en México, se producen 39 violaciones sexuales a mujeres, según señaló un informe de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicado en 2024.

El estudio constató que en la última década se registraron en promedio 33.000 delitos sexuales en el país cada año, lo que se traduce en 90 casos por día. EFE

