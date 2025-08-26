Condenado en Berlín el adolescente que ayudó a planear el ataque contra concierto de Swift

Berlín, 26 ago (EFE).- Un adolescente de 16 años ha sido condenado este martes en Berlín a un año y medio de prisión suspendida por su participación en los planes para cometer un atentado contra un concierto de la cantante Taylor Swift en Austria el año pasado, que provocó la cancelación de varios espectáculos de la estrella.

El tribunal informó en un comunicado de que el adolescente ha sido hallado culpable de preparar un grave acto de violencia peligroso para el Estado así como de apoyar a una organización terrorista en el extranjero.

El condenado, que en el momento de los hechos tenía 14 años, era simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI) tras haberse radicalizado por internet, según la nota.

«En el año 2024 el acusado mantuvo contactos por redes sociales con un joven -un adolescente de Austria, que planeaba un atentado con explosivos contra un concierto de la cantante en Viena. El acusado le envió, entre otros, un vídeo con instrucciones para construir bombas y el contacto de un miembro del EI», destacó el tribunal.

Los planes fueron abortados con la detención en Austria del adolescente que planeaba el atentado el 7 de agosto del año pasado.

La pena impuesta coincide con la petición de la fiscalía. Actuó como atenuante el hecho de que el acusado confesó los hechos durante el proceso.

Poco después de ser detenido el 7 de agosto de 2024, Beran A. confesó su intención de perpetrar un atentado suicida frente al estadio Ernst Happel de Viena coincidiendo con uno de los tres conciertos de la popular cantante estadounidense programados allí del 8 al 10 de agosto.

El objetivo era «matarse a sí mismo y a una gran multitud en el concierto», informó entonces el ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner, asegurando que el sospechoso tenía muy avanzada la fabricación del explosivo.EFE

