Condenado por agresión sexual el italiano absuelto porque la víctima tardó en reaccionar

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Roma, 10 jul (EFE).- El Tribunal de Apelación de Milán condenó este viernes por violencia sexual a un año y dos meses de reclusión y 10.000 euros de resarcimiento a un italiano que había sido absuelto en dos sentencias anteriores porque la víctima tardó 30 segundos en reaccionar a la agresión.

Tras más de ocho años de proceso, Raffaele Meola, que trabajaba como sindicalista en el aeropuerto milanés de Malpensa (norte), fue condenado por la agresión sexual a la azafata Barbara D’Astolto, que presentó la denunciá en 2018, informaron los medios italianos.

El caso había suscitado controversia porque en dos sentencias previas, una en primera instancia y otra en segunda, el italiano, de 48 años, había sido absuelto porque los jueces consideraron que en 30 segundos la mujer podría haberlo rechazado.

En la sentencia absolutoria de primera instancia, de 2022, el Tribunal de Busto Arsizio dictaminó que la conducta del representante sindical no había «anulado ninguna posible reacción de la parte perjudicada, al haberse prolongado durante un período de tiempo», concretamente «entre 20 y 30 segundos», lo que «le habría permitido escapar».

Durante una reunión en las oficinas del sindicato dentro del aeropuerto de Malpensa, el hombre supuestamente comenzó a tocarla con el pretexto de ayudarla a relajarse, pasando de un masaje de cuello a tocamientos cada vez más invasivos.

El acusado siempre negó los cargos.

Tras dos absoluciones, la fiscalía apeló la sentencia y el Tribunal Supremo dictaminó «que la demora de la víctima en reaccionar no puede considerarse determinante para descartar el delito de agresión sexual, ya que la sorpresa y la conmoción pueden impedir una reacción inmediata».

Ese fallo dio lugar a este nuevo juicio de apelación, que concluye con esta condena.

«Ese hombre conocía a mi jefe, y la campaña de desprestigio en mi contra, sumada a los problemas que ya tenía en la empresa, me impidió seguir trabajando como auxiliar de vuelo», declaró la exazafata al diario ‘La Reppubblica’ tras la sentencia.

«No creo que jamás pueda superar del todo lo sucedido. Tengo dos hijas que aún no saben nada, pero algún día me aseguraré de que mi experiencia les sirva de lección», añadió. EFE

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