Condenado un militar colombiano a 20 años de cárcel por torturar y asesinar a un campesino

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Bogotá, 23 abr (EFE).- La Justicia colombiana condenó a 20 años y dos meses de cárcel a un oficial del Ejército que aceptó su responsabilidad en la tortura y asesinato de un campesino, crimen cometido en octubre de 2025 en el departamento de Antioquia (noroeste), informó este jueves la Fiscalía.

Según la entidad, un juez penal especializado avaló la negociación judicial y condenó al teniente del Ejército Leider Ortiz Ortiz «por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas».

Los delitos por los que fue condenado el oficial fueron cometidos el 7 de octubre de 2025 en una base militar de Frontino (Antioquia), donde la víctima «fue desnudada, golpeada, amarrada y colgada de un árbol, y posteriormente el cuerpo arrojado a un río», señaló la Fiscalía en un comunicado.

La investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía permitió establecer que el campesino, que tenía discapacidad cognitiva, fue retenido en las instalaciones militares, acusado de pertenecer a un grupo armado ilegal.

«Los tratos crueles e inhumanos se prologaron durante cinco horas. Finalmente, el hombre de 27 años murió en un baño de la guarnición, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro» de donde tres semanas después el cadáver fue retirado y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal para su identificación.

Además de la condena al oficial, por este caso están detenidos el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez, el cabo segundo Cristian David Córdoba y seis soldados, agregó la Fiscalía. EFE

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