Condenados en Polonia tres ucranianos por sabotaje y terrorismo en varios países europeos

Cracovia (Polonia), 24 oct (EFE) – Las autoridades judiciales polacas anunciaron este viernes la condena de tres ucranianos por su participación en varios actos de sabotaje cometidos en varios países, entre ellos el incendio deliberado de grandes instalaciones, a instancias de los servicios secretos rusos.

Según un comunicado hecho público hoy, un tribunal de Varsovia dictó el 18 de septiembre un veredicto condenatorio contra Serguí R., Pavlo T. y Vladislav Y., por formar una banda criminal que perpetró sabotajes «con el objetivo de intimidar a la sociedad y ejercer influencia sobre la opinión pública» a favor de Rusia.

Todos ellos fueron hallados culpables de participar en la banda criminal y sentenciados a penas que van del año y cuatro meses a los cinco años y seis meses, mientras que dos de ellos además fueron condenados por obstrucción a la Justicia.

Entre los sabotajes cometidos, destaca el incendio de una gran tienda de bricolaje en Varsovia en abril del año pasado y el del mayor centro comercial de la capital polaca, el 12 de mayo de 2024.

Además, la justicia polaca halló probado que estuvieron detrás del incendio provocado en la tienda IKEA de la capital lituana, Vilna, el 9 de mayo de 2024 y de un intento de destruir por los mismos medios el establecimiento de esa cadena en la capital letona, Riga.

Según la sentencia, todos los sabotajes fueron cometidos «a petición de la inteligencia de la Federación Rusa».

La condena por obstrucción de Serguí R. y Pavlo T. se debe a la asistencia que prestaron a otro miembro del grupo, Serguí Chalyi, actualmente buscado con orden de arresto europea y nota roja de Interpol, para que saliera de Polonia en mayo de 2024 tras coordinar acciones de sabotaje.

Chalyi fue, junto con otro individuo identificado como Oleksandr V., que se hallaba en Rusia, quien dio las instrucciones a esos dos ahora condenados para que fabricasen los dispositivos incendiarios que causaron el fuego en Vilna, según la investigación policial.

Según las autoridades polacas, otro integrante de la trama, Daniil B., incluso grabó el incendio de IKEA para documentar el trabajo y publicarlo en portales de propaganda rusa.

El portavoz de la Fiscalía Nacional, Przemysław Nowak, informó de que el veredicto no es definitivo, ya que uno de los acusados presentó una solicitud de recurso. EFE

