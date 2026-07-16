Condenados los responsables del puente de Génova por su derrumbe mortal en 2018

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Roma, 16 jul (EFE).- El Tribunal de la ciudad italiana de Génova (noroeste) ha dictado este jueves la primera sentencia por el trágico derrumbe del puente Morandi en 2018, en el que murieron 43 personas, y ha condenado a prisión a varios de los responsables de su gestión y mantenimiento.

El principal imputado de los 57 que se han sentado en el banquillo es Giovanni Castellucci, ex consejero delegado de la concesionaria del puente, Autostrade per l’Italia (ASPI), y que ha sido condenado a 12 años de prisión, según avanzan los medios.

El derrumbe del puente Morandi se produjo en la mañana del 14 de agosto de 2018 mientras por su superficie circulaba el tráfico: el colapso causó la muerte de 43 personas así como graves daños materiales, dejando a cientos de vecinos sin hogar. EFE

gsm/rcf