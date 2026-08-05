Condenados tres hombres por difundir un vídeo con ofensas al presidente de Senegal

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Nairobi, 5 ago (EFE).- Un tribunal de Dakar condenó este miércoles a penas de entre dos y tres meses de prisión a tres creadores de contenido militantes del partido Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef) procesados por un delito de ofensa al jefe de Estado senegalés, Bassirou Diomaye Faye, tras la difusión de un vídeo en redes sociales.

Durante la audiencia, la defensa argumentó que en la grabación no se nombraba explícitamente al mandatario ni se hacía mención directa al cargo de jefe de Estado, por lo que sostuvo que la causa penal se fundamentó en una interpretación del contenido por parte del ministerio público.

Los tres activistas, que permanecían detenidos desde el jueves pasado publicaron un vídeo que se viralizó en Tik-Tok, en el que lanzaban insultos e invocaban la muerte y la desgracia contra “aquellos que traicionaron el proyecto político del Pastef”.

Faye lanzó el sábado su propio partido político, luego de meses de tensiones con su exaliado y ex primer ministro Ousmane Sonko, líder de Pastef y con mayoría parlamentaria, bautizado como Kiiraay (protección o escudo en wolof, la lengua autóctona mayoritaria de Senegal).

El mandatario anunció el pasado 3 de julio su intención de crear un nuevo partido político para fortalecer la unidad gubernamental, después de su distanciamiento en los últimos meses de Sonko.

Faye, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 52, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

El actual presidente, poco conocido hasta entonces, se presentó a esos comicios como independiente en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, después de que su candidatura fuese rechazada por el Consejo Constitucional.

Tanto Faye como Sonko estaban detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las fuertes protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente para el 25 de febrero de 2024.

Los dos fundaron en 2014 el Pastef, disuelto durante los comicios de 2024 y que en poco más de una década se convirtió en una gran fuerza política, especialmente por la popularidad de Sonko entre la juventud y su discurso «antisistema» y de denuncia del neocolonialismo francés. EFE

aam/fpa