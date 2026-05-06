Condenados un exministro tunecino y un hijo del opositor Ghanuchi por falsificación

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Túnez, 6 may (EFE).- La justicia tunecina condenó este miércoles a 20 años de prisión al exministro de Justicia y exdirigente del partido islamista Ennahda Nouredine Bhiri, y a 30 años a Moaz Ghanuchi, hijo del opositor Rached Ghanuchi -actualmente en prisión-, por delitos de falsificación de pasaportes, informó la radio Mosaique.

Bhiri, de 67 años, quien ya cumple una condena de 43 años por el caso conocido como ‘Complot contra la seguridad del Estado’, fue acusado en este nuevo proceso por facilitar la entrega de pasaportes falsificados y conceder la ciudadanía a extranjeros buscados por delitos relacionados con el terrorismo.

Además de Bhiri y Moaz Ghanuchi -actualmente, fugado de la justicia-, fue condenado el exfuncionario Fathi Beldi a 20 años de cárcel, mientras que otros dos acusados -cuya identidad no fue revelada- recibieron una pena de 11 años.

Bhiri forma parte del partido Ennahda junto a su líder histórico y expresidente del Parlamento, Rached Ghanuchi, de 84 años, detenido en 2023 y condenado por varios delitos, entre ellos, «formación de entidad terrorista», por lo que acumula penas que superan los 40 años de prisión.

Ennahda informó el pasado jueves de que Ghanuchi fue trasladado «urgentemente» a un hospital tras el deterioro de su salud y exigió su liberación.

Por su parte, Amnistía Internacional, que expresó su «preocupación» por la salud del opositor y pidió a las autoridades que le proporcionen atención médica «inmediata», cuestionó su detención, que calificó de «arbitraria», por suscitar «serias dudas» sobre posibles motivaciones políticas.

Túnez inició una transición democrática tras la Primavera Árabe en 2011 que, según organizaciones de la sociedad civil, se vio interrumpida en 2021 cuando el actual presidente, Kais Said, asumió plenos poderes, suspendió el Parlamento que presidía Ghanuchi y destituyó al Gobierno de entonces, antes de ser reelegido en octubre de 2024. EFE

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