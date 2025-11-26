Condenan a 10 años de prisión a comunicador paraguayo por delitos sexuales contra colegas

2 minutos

Asunción, 26 nov (EFE).- Un Tribunal de Sentencia condenó este miércoles a diez años de prisión al comunicador paraguayo Carlos Granada Fernández por los supuestos delitos de abuso, coacción y coacción sexual tras un juicio por la denuncia planteada en 2022 por seis periodistas mujeres que trabajaron bajo sus órdenes.

El tribunal integrado por las juezas Laura Ocampo, Cándida Fleitas y el magistrado Juan Pablo Mendoza dictó la condena contra Granada tras seis meses de proceso y de acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público.

«El tribunal, en nombre de la república de Paraguay, considera justa la pena privativa de libertad de diez años, que revoca las medidas alternativas a la detención preventiva», afirmó Fleitas.

El abogado de las denunciantes, Rodrigo Yódice, manifestó que esperaban «una sentencia de estas características porque el Estado tenía que ser muy claro» puesto que, según dijo, los «vejámenes y las humillaciones que han sufrido las víctimas no pueden describirse con palabras».

«La prisión que se le ha dado me parece absolutamente necesaria para que este tipo de hechos nunca más vuelvan a ocurrir», agregó el jurista, mientras las denunciantes y grupos feministas celebraron la condena.

Granada, que se encontraba en la audiencia, dijo a los medios que es «inocente» y anunció que apelará la sentencia en instancias superiores.

Atribuyó las denuncias en su contra al hecho de que como gerente del medio de comunicación en que trabajó tomó decisiones que supuestamente afectaron a las periodistas.

Granada fue imputado en agosto de 2022, estuvo recluido en prisión entre noviembre de ese año y febrero de 2023, cuando pasó a detención domiciliaria. Después, en mayo del 2024, obtuvo la libertad ambulatoria bajo control judicial, según detalles del proceso publicados en el diario ABC Digital. EFE

ja/enb