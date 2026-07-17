Condenan a 13 años a un ciudadano ruso por comprar rodamientos de aviones para Ucrania

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Moscú, 17 jul (EFE).- Un tribunal de Moscú ha condenado a 13 años de cárcel a un ciudadano ruso por comprar rodamientos para aviones civiles y militares con el fin de suministrárselos al Ejército ucraniano.

Según informó este viernes el Servicio Federal de Seguridad (FSB), el hombre fue sentenciado por alta traición, ya que sus acciones estaban destinadas a minar la seguridad nacional.

El condenado adquirió los rodamientos que emplean tanto helicópteros civiles como aviones militares Sukhói y MiG con el fin de proporcionar «ayuda técnica y material a Ucrania», señala el comunicado recogido por la agencia Interfax.

El FSB asegura que el individuo en cuestión intentó enviar dichas piezas a la compañía ucraniana Motor Sich, una de las empresas que se encargan del mantenimiento de los aviones y helicópteros del enemigo.

Con todo, fue apresado antes de que llevara a cabo sus planes, tras lo que fue acusado de alta traición y contrabando.

Moscú acusa a los servicios secretos de Ucrania de intentar sacar del país piezas de repuesto de fabricación rusa para mantener la capacidad de combate de sus aeronaves militares.

Al respecto, el FSB advierte que aquellos que colaboren con el enemigo ucraniano serán detenidos, tendrán que asumir responsabilidad penal y «recibirán un merecido castigo».

Desde que comenzara la guerra en Ucrania en febrero de 2022, la Justicia rusa ha emitido numerosas condenas de cárcel por colaborar con el enemigo, aunque sea con pequeñas donaciones en metálico.EFE

mos/mgr