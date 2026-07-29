Condenan a 15 años un ex alto cargo del planificador económico chino por aceptar sobornos

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Pekín, 29 jul (EFE).- Un tribunal chino condenó este miércoles a 15 años de prisión a Xu Xianping, exsubdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el principal órgano de planificación económica del país, por aceptar sobornos por más de 62,53 millones de yuanes (8,7 millones de dólares/7,5 millones de euros).

El Tribunal Popular Intermedio de Chifeng, en la región septentrional de Mongolia Interior, declaró culpable a Xu de aceptación de sobornos en un fallo de primera instancia.

La corte le impuso, además, una multa de 5 millones de yuanes (697.000 dólares/602.000 euros) y ordenó recuperar los bienes obtenidos ilícitamente para su entrega al Tesoro estatal, según recogió la cadena estatal CCTV.

Según el fallo, entre 2001 y 2021 Xu utilizó los cargos que ocupó como miembro del Gobierno provincial de Hunan (centro), vicegobernador de esa provincia, alto funcionario de la CNDR y consejero del Ejecutivo chino para favorecer a empresas y particulares.

Los beneficios concedidos afectaron, según la sentencia, a operaciones empresariales, adjudicación de proyectos y ajustes de personal.

A cambio, Xu recibió de forma ilegal bienes por un valor total de al menos 62,53 millones de yuanes (8,7 millones de dólares, 7,5 millones de euros).

El tribunal consideró que la cuantía de los sobornos fue «especialmente elevada» y que sus actos debían ser castigados conforme a la ley.

No obstante, la corte tuvo en cuenta que Xu confesó los hechos tras su detención, aportó información sobre parte de los sobornos que los investigadores aún no conocían, reconoció su culpabilidad, mostró arrepentimiento y devolvió activamente los bienes ilícitos, que fueron recuperados en su totalidad.

La Fiscalía china presentó cargos contra Xu en marzo, después de que fuera expulsado del gobernante Partido Comunista de China (PCCh) en 2025 por «graves violaciones de la disciplina y de la ley», una fórmula habitual en casos que acaban derivados a la vía penal.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de organismos estatales.

La campaña ha sido presentada por las autoridades como un esfuerzo para reforzar la disciplina interna y combatir la corrupción, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política. EFE

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