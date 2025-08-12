The Swiss voice in the world since 1935

Condenan a 16 años de cárcel a ruso por guiar drones ucranianos contra objetivos en Kursk

Moscú, 12 ago (EFE).- Un tribunal militar ruso condenó hoy a 16 años de cárcel a Eldar Márchenko, ciudadano ruso acusado de guiar drones ucranianos contra objetivos civiles de la región fronteriza de Kursk en 2023.

Según informó la agencia rusa TASS, el Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental condenó a Márchenko a 16 años de prisión.

Los primeros cinco años de su condena los pasará en una cárcel, el resto, en una colonia penitenciaria de alta seguridad.

El abogado de Márchenko señaló que la sentencia no ha entrado en vigor y podrá ser recurrida.

Según los investigadores rusos, el acusado entregó a los servicios de inteligencia ucranianos las coordenadas de un aeropuerto civil de Kursk, además de las de un aeródromo militar. Ambas instalaciones fueron atacadas en agosto de 2023 por drones ucranianos.

El canal de Telegram Sota indicó que el acusado no reconoció su culpa y denunció que había sido torturado con descargas eléctricas por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB).

Márchenko fue detenido por las autoridades rusas el 1 de agosto de 2024, a menos de una semana del comienzo de la incursión ucraniana en la región de Kursk.EFE

