Condenan a 16 años de cárcel a un jáquer ruso por colaborar con la inteligencia ucraniana

Moscú, 5 feb (EFE).- Un jáquer ruso acusado de alta traición por cumplir misiones de los servicios de la inteligencia ucraniana fue condenado hoy a 16 años de cárcel, según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

«Entró en vigor la sentencia del Tribunal Regional de Kémerovo contra el ciudadano Smirnov A.P.,nacido en 1987, declarado culpable de alta traición por ayudar a una organización extranjera en actividades dirigidas contra la seguridad de Rusia», señaló el FSB en su portal oficial.

El jáquer fue sentenciado a 16 años de cárcel y una multa de 100.000 rublos (1.312 dólares), añadió la entidad.

«Se estableció que Smirnov se sumó a una comunidad en Telegram de una organización terrorista ucraniana prohibida en Rusia que opera en interés de los servicios de inteligencia de Ucrania», explicó el FSB.

Añadió que el acusado, «bajo el mando de una unidad cibernética ucraniana perpetraba ataques informáticos mediante programas malignos a recursos informáticos de Rusia, que condujeron a fallas operativas en sistemas de la infraestructura crítica».

Según reconoció el jáquer en un vídeo difundido por las autoridades rusas, entre los objetivos estaban los aeropuertos rusos.

«Yo ingresaba en el canal de Telegram, miraba cuáles eran las misiones, qué programas se utilizaban. Descargaba los programas a mi ordenador. Yo comprendo que este sitio web buscaba causar determinado daño a la infraestructura rusa», declaró.EFE

