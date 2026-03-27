Condenan a 20 años de cárcel a un barista que intentó envenenar a militares en Rusia

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Moscú, 27 mar (EFE).- Un tribunal militar ruso condenó este viernes a 20 años de cárcel a un empleado de una cafetería en la ciudad caucasiana de Stávropol por intentar envenenar a varios militares rusos.

«El Tribunal Militar del Distrito Sur dictó sentencia contra un vecino de la ciudad de Stávropol. Fue declarado culpable de alta traición, participación en una organización terrorista, incitación a cometer delitos terroristas, (y) llamamientos públicos a actividades extremistas», informó la Fiscalía de Stávropol en su portal oficial.

El juicio estableció que el joven de 24 años llevó a cabo reiterados intentos de envenenar a militares vertiendo en sus bebidas una sustancia venenosa, entre abril de 2023 y agosto de 2024.

Las autoridades no especificaron si estas acciones causaron la muerte de alguna de sus víctimas.

Según la Fiscalía, el hombre cometió este delito instigado por «una organización terrorista prohibida en Rusia», sin puntualizar cuál.

Además, «recopiló y transmitió a sus patrocinadores extranjeros informaciones sobre la ubicación de las unidades militares e instituciones de la capital regional, (e) intentó implicar a dos conocidos en delitos terroristas».

Con ese fin, publicó en las redes sociales comentarios con llamamientos públicos a actividades extremistas, añadieron las autoridades.

La corte sentenció al acusado a 20 años de prisión, de los cuales cumplirá cuatro en una cárcel y el resto en una colonia penitenciaria de alta seguridad. EFE

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