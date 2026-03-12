Condenan a 20 años de cárcel en Perú a tres miembros del remanente de Sendero Luminoso

Lima, 12 mar (EFE).- La Justicia peruana condenó a 20 años de prisión por terrorismo a tres hombres al considerar que formaron parte del último remanente que permanece activo de la organización subversiva Sendero Luminoso, causante del conflicto armado interno (1980-1990) que según la Comisión de la Verdad dejó cerca de 69.000 muertos.

Así lo informó este jueves la Fiscalía, que a través de un comunicado señaló haber logrado que se dicte dicha condena «para tres sujetos que pertenecían al Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP)», nombre bajo el que actúa la última estructura activa de Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor cuenca cocalera del país.

El autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) está liderado por Víctor Quispe Palomino (‘Camarada José’) y opera en el Vraem en alianza con el narcotráfico.

Los tres condenados son Cristian Barrera, Alejandro Torpoco e Isaías Ames, quienes «según los hechos probados por la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano integraron la organización terrorista liderada por ‘José’, y conformaban su personal de confianza, así como de Florabel Vargas (‘Vilma’), en dicha zona entre 2021 y 2024».

Agregó que en enero de 2024, se les halló en flagrancia armas de fuego y demás evidencias que permitieron el avance del caso junto con pericias, colaboraciones de la Policía Nacional, entre otros, para el logro de la condena por el delito de afiliación al terrorismo.

Asimismo, los tres sujetos tenían la condición de cuadros nativos y su rol consistía en hacer vigilancia a los miembros de la organización que colaboraban con las fuerzas del orden.

El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro es una extensa región de selva montañosa que comprende territorios de cuatro departamentos en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia, después de Colombia.

En ese valle, el narcotráfico convive con los remanentes de Sendero Luminoso, la organización maoísta fundada por Abimael Guzmán, ya fallecido, que desató un conflicto armado interno entre 1980 y 2000 que causó unas 69.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). EFE

