Condenan a 21 años de prisión al hombre que atentó contra el primer ministro eslovaco
Praga, 21 oct (EFE).- El jubilado eslovaco Juraj Cintura, de 72 años, fue condenado este martes a 21 años de prisión incondicional por haber disparado cinco tiros contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, el 15 de mayo de 2024, hiriéndolo de gravedad, informa la emisora local TA3.
La pena fue dictada por El Tribunal Especializado de Banská Bystrica, en el centro del país, por el delito de «ataque terrorista» contra el jefe del Gobierno. EFE
gm/wr/lab