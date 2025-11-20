Condenan a 25 años a hombre que atentó contra oficial de la inteligencia militar rusa

Moscú, 20 nov (EFE).- La Justicia rusa condenó hoy a 25 años de cárcel a un hombre que atentó en julio de 2024 contra un oficial de la inteligencia militar rusa y su esposa al colocar una bomba en su automóvil.

El analista del banco digital TBS Uzbekistán Yevgueni Serebriakov, que también tendrá que pagar una multa de un millón de rublos (más de 10.000 euros), admitió su culpa, informa la agencia RIA Nóvosti.

Según el fallo, Serebriakov, quien fue reclutado por los servicios secretos ucranianos, cumplirá cinco años en una cárcel común y el resto de la pena en una prisión de máxima seguridad.

La defensa expuso durante el proceso que su cliente, al que Kiev le ofreció dinero y el pasaporte ucraniano, fue engañado con el argumento de que se le prometió que el atentado contribuiría al fin de la guerra.

Serebriakov, de 30 años, que se había manifestado contra la guerra en 2014 y en 2022, huyó a Turquía tras cometer el atentado, pero fue detenido por las fuerzas de seguridad de ese país y extraditado a Rusia.

En la explosión del automóvil de la marca Land Cruiser resultaron heridos el coronel del espionaje militar ruso, Andréi Torgashov, y su esposa.

En abril pasado, el teniente general ruso Yaroslav Moskalik, alto mando del Estado Mayor, murió debido a la explosión de un coche bomba en la región de Moscú.

El teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia, también falleció en diciembre de 2024 en un atentado con bomba al salir de su domicilio.

Entonces, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó dicho atentado de «fallo grave» de los servicios de seguridad, tras lo que la policía rusa dijo haber abortado varios atentados ucranianos en territorio ruso.EFE

