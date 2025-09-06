The Swiss voice in the world since 1935

Condenan a 27 años de cárcel a un guerrillero por desaparición de un campesino en Colombia

Bogotá, 6 sep (EFE).- Un juez colombiano condenó, como persona ausente, al guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Jairo Parmenio Martínez Escobar, alias Richard o Moisés, a 27 años de prisión por la desaparición en junio de 2010 de un campesino en el departamento sureño de Nariño.

La víctima, Armando Javier Quenorán, era un campesino de la vereda (aldea) El Edén del municipio de Santacruz que se dedicaba a la cría de ganado cuando fue señalado por el frente Comuneros del Sur, que hoy es una disidencia del ELN, de ser un informante de la fuerza pública, detalló la Fiscalía en un comunicado.

«Con este argumento hombres armados lo interceptaron muy cerca de su finca y se lo llevaron en contra de su voluntad, en junio de 2010. Cuatro meses después, el cuerpo de la víctima fue ubicado y exhumado en una zona boscosa ubicada en otra vereda», agregó la información.

Alias Richard, que en esa época era jefe de la compañía José Luis Cabrera Rúales del ELN, fue identificado por la Fiscalía como el responsable de la desaparición.

El guerrillero fue declarado persona ausente en 2017, cuando comenzó el proceso penal en su contra, y al culminar el juicio un juez lo condenó a 27 años y seis meses de prisión por el delito de desaparición forzada.

«El fallo ordena la captura de Escobar Martínez para hacer efectiva la pena en establecimiento carcelario», expresó la Fiscalía, que señaló que esta sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.

Según la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Colombia hay un universo de 132.877 desaparecidos. EFE

